Accueil » Actualités » Disney Illusion Island : un nouveau jeu de plateforme exclusif à la Switch avec Mickey, Minnie, Donald et Dingo

Le Disney & Marvel Games Showcase a rapidement dévoilé une grosse cartouche avec un nouveau jeu de plateforme jouable en solo et en coopération : Disney Illusion Island. En tant que personnages jouables, on retrouvera les grosses figures de la marque dont la mascotte.

Mickey se la joue Rayman

Développé par le studio Dlala, qui est responsable notamment du dernier jeu Xbox Battletoads, Disney Illusion Island se à peu de choses près présente comme un Rayman Origins-like puisqu’il s’agira un jeu de plateforme en 2D jouable jusqu’à quatre en coopération. On pourra donc y contrôler Mickey, Minnie, Donald et Dingo.

L’histoire nous est résumée dans le trailer diffusé en même temps que cette annonce. Nos héros vont devoir aider Toku a sauver le royaume de « Monarch » en parcourant les trois biomes de l’univers afin de trouver les trois « livres de connaissance ». Si l’on se fie aux images, chacun disposera de son propre pouvoir comme Dingo pouvant planer en pressant une bouteille de moutarde ou bien Donald qui peut nager sous l’eau. On imagine qu’en solo, il sera possible de changer de personnage à la volée.

On imagine que le titre est une petite référence à l’excellent jeu de l’époque Castle of Illusion, mais on peut néanmoins saluer une jolie direction artistique qui reprend l’esthétique des derniers dessins animés disponibles sur Disney +.

Disney Illusion Island sortira en 2023 exclusivement sur Nintendo Switch.