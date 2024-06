Devolver Direct 2024 : Anger Foot, Tenjutsu, The Talos Principle 2… Voici le récap des annonces de la conférence délirante

Devolver Digital oblige, la « conférence » était une nouvelle fois saupoudrée d’humour avec toujours une production décalée. Cette année, le thème était la fête d’anniversaire de Volvy, mascotte de l’éditeur devenue officielle depuis l’année passée mais qui faisait déjà office d’easter egg dans plusieurs de leurs productions. Quoiqu’il en soit, voici les jeux à retenir du Devolver Direct 2024.

Cult of the Lamb Unholy Alliance

Date de sortie : Déjà disponible – Mise à jour déployée le 12 août

: Déjà disponible – Mise à jour déployée le 12 août Plateformes : PC – PS5 – PS4 – Xbox Series – Switch

L’excellent Cult of the Lamb continue de se mettre à jour. Après des nouveautés déjà déployées en début d’année, le titre accueillera une nouvelle mise à jour le 12 août prochain, avec une nouveauté et pas des moindres : de la coopération locale. Il sera alors possible de se prêter main forte sur le canapé pour aller taper les ennemis ensemble. L’Agneau et la Chèvre pourront même échanger leurs armes, donner des coups critiques lorsque les attaques sont synchronisées et faire des dégâts en plus en combattant dos-à-dos. A cela s’ajoute du nouveau contenu, avec de nouvelles cartes de tarot, des reliques et autres secrets.

The Crush House

Date de sortie : 9 août 2024

: 9 août 2024 Plateformes : PC

Titre plus discret du catalogue de Devolver, The Crush House vous demandera de gérer votre propre émission de téléréalité. Chapeauté par les créateurs du sympathique Reigns, l’aventure vous proposera de monter votre show, en trimballant votre caméra et en faisant en sorte d’avoir un casting de personnalités varié et qui saura tenir votre audience. La date est tombée, le 9 août prochain, ainsi qu’une démo jouable dès maintenant sur Steam.

Tenjutsu

Date de sortie : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC & Consoles

Parmi les belles annonces à retenir, il y avait un dénommé Tenjutsu, nouvelle création de Sébastien Benard, développeur français talentueux ayant officié sur Dead Cells. Il s’agit d’un jeu d’action aux composantes roguelike où vous allez incarner une yakuza renégate qui n’a pas franchement envie de laisser en paix ses anciens camarades. C’est pêchu, nerveux, dynamique et ça donne déjà franchement envie de goûter à ce délure d’action à l’écran. Il arrivera sur PC et consoles, sans précision sur ces dernières, à une date encore inconnue.

The Talos Principle 2 Road to Elysium

Date de sortie : 14 juin 2024

: 14 juin 2024 Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

L’excellent The Talos Principle II avait déjà retourné la tête de nombreux joueurs et de nombreuses joueurs à sa sortie. Très bien reçu par la critique et la communauté, le jeu d’énigmes a encore envie de vous faire réfléchir, avec l’arrivée d’un premier DLC. Road to Elysium arrivera dans quelques jours et fera office d’un épilogue, divisé en trois chapitres, chacun ayant un visuel et une astrosphère spécifiques.

Anger Foot

Date de sortie : 11 juillet 2024

: 11 juillet 2024 Plateformes : PC

C’était le titre coup de pied de la soirée. Le dynamique Anger Foot, annoncé il y a déjà un petit moment et plusieurs fois repoussés, semble cependant fin prêt à débarquer sur Steam. Ce bon défouloir en vue à la première personne est surtout un prétexte à taper dans tout ce qui bouge, avec votre pétoire mais surtout avec vos pieds. Et quoi de mieux qu’une bonne variété de godasses pour varier l’expérience et jouer sur l’approche ? Une date est tombée, le 11 juillet prochain.

Possessor(s)

Date de sortie : 2025

: 2025 Plateformes : PC & Consoles

Le dernier titre de cette sélection avait été teasé quelques jours plus tôt. Cette nouvelle collaboration entre Devolver Digital et Heart Machine, également à l’œuvre sur Hyper Light Breaker, a donné naissance à un dénommé Possessor(s). Pour l’instant, cette première bande-annonce laisse surtout présager une ambiance prometteuse, tout en lâchant un aperçu de son concept : un jeu d’action en sidescrolling horizontal inspiré des platform fighters où l’on y suivre une certaine Luca, aux côté de Rehm, son homologue, où il faudra explorer une cité dévastée.

Un line-up solide et plutôt court pour ce Devolver Direct, qui peut se targuer d’avoir su proposer de chouettes bandes annonces et du concret concernant plusieurs de ces titres. Le seul vrai regret réside tout de même dans l’absence du jeu Le Vaillant Petit Page (The Plucky Squire) que l’on aurait adoré revoir pour une date.