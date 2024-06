Anger Foot : Nous y avons rejoué, est-il parti pour être le Fast FPS le plus zinzin de cette année ?

Conditions d’aperçu : Nous avons joué un peu plus de 2h30 sur Anger Foot. Cette preview contenait pas moins de 28 niveaux ainsi que deux combats de boss, et n’était donc pas tout à fait la version finale du jeu.

Welcome to Shit City

Contrairement à ce que l’on a pu voir il y a déjà deux ans, Anger Foot a changé quelques éléments rien que dans la narration. Désormais, notre protagoniste, vivant à Shit City réunissant le gratin de tous les gangs les plus violents et influents de la ville, est un grand collectionneur de Sneakers. Après avoir récupéré sa dernière paire de preemo sneakers censée aller dans sa large collection, voilà que le gang de la violence lui vole tout. C’est à partir de là que Anger Foot va tout faire pour les récupérer.

Si on compare le jeu à la version d’il y a deux ans, Free Lives a bien retravaillé un chouïa le scénario, où c’est désormais toute une collection de sneakers qui lui est dérobée à contrario d’Arthur la chaussure qui était pris en otage dans la version d’antan. Qui plus est, cette preview nous a permis de voir qu’en plus des niveaux que l’on enchaine, de petits passages narratifs seront de la partie. Rien de bien transcendant car vous pourrez juste parler à quelques membres de gangs en pagaille dans de petites zones, avant de passer à la baston.

Celles-ci sont cependant bienvenues, et permettent de souffler un peu entre plusieurs niveaux, qui sont d’une intensité folle. Il ne reste plus qu’à voir désormais si l’histoire sera encore plus loufoque que le pitch de départ, et nous avons déjà hâte de découvrir les deux autres types de gangs que ceux déjà aperçus dans cette preview, et qui avaient déjà été plus ou moins vus dans la mouture que nous avions testée deux ans plus tôt. Indéniablement, Free Lives ne s’est pas tourné les pouces pendant tout ce temps et repousser la sortie du titre semble lui avoir été plus que bénéfique.

Au passage, on retiendra également une direction artistique encore aux petits oignons. Son côté cartoonesque fonctionne toujours bien, et puis le jeu se paye quand même le luxe d’être relativement agréable pour la rétine. Il est fort possible que le jeu ait subi un nouveau lifting graphique. Il subsiste encore quelques légers bugs d’affichages ou d’IA mais toutefois, nous nous attendons logiquement à ce que cela soit corrigé dans la version finale du jeu. On souligne aussi avec évidence la qualité de la bande-son qui donne du peps à l’action et qui devrait ravir les fans de hard tech, et dont les thèmes musicaux ébouriffants sont parfaitement avec l’ambiance dingue du soft.

Quelques changements positifs en grande pompe

Pour vous rafraichir la mémoire sur ce qu’est Anger Foot, il s’agit d’un Fast FPS qui se la joue Hotline Miami. Autrement dit, vous mourrez si vous vous faites toucher une fois au corps à corps, ou si vous vous faites tirer dessus deux fois. Cela aura pour conséquence de vous faire recommencer le niveau du tout début.

Concernant les changements dans le gameplay, il y en a peu, mais ceux-ci restent relativement bienvenus. Si le jeu est encore plus nerveux et plus pêchu, sachez que la visée est désormais un tout petit peu plus précise, et le recul est légèrement moins prononcé que sur la version originale. Rassurez-vous cependant, cela ne rend absolument pas le jeu casual pour autant, étant donné que la courbe de difficulté est progressive, et Anger Foot n’en reste toujours pas moins punitif au moindre faux pas, si vous n’êtes pas assez réactifs. Bien évidemment, vous pouvez toujours tout casser à coup de pompe, mais aussi avaler quelques boissons énergisantes ou bières si vous voulez être plus rapide ou au choix, bourré, et donc être moins précis et clair dans vos mouvements.

Autant dire que l’expérience est bougrement jouissive, d’autant plus que ces ennemis toujours loufoques à affronter. Plus vous avancez dans les niveaux, et plus vous croiserez de nouveaux adversaires à bastonner à coup de pied ou avec les pétoires que les petites frappes laissent çà et là une fois éliminés. Ces derniers auront des spécificités bien précises, et notez qu’il y a quasiment les mêmes individus à affronter que dans la démo de l’année passée, avec un remaniement sur le design de certains qui passent beaucoup mieux.

C’est positif, et notez que l’on apprécie également certains designs des armes et des ennemis retravaillés qui ont clairement de la gueule. On comprend pourquoi le jeu a été repoussé, et le travail achevé est vraiment formidable. On notera aussi un level-design bien mieux travaillé sur les niveaux proposés des deux zones. Ils oscillent majoritairement entre verticalité et le try hard pour finir par connaitre les niveaux par cœur et mieux s’en sortir. Reste que le concept du jeu peut devenir vite redondant à la longue, bien qu’il y ait deux combats de boss assez sympathiques et donnant un peu du fil à retordre, dont le dernier que nous avions à affronter.

Au rayon des nouveautés, une nouvelle map de chaque zone et niveaux à parcourir, tandis que l’interface de l’obtention des chaussures est différente et beaucoup mieux ficelée. Effectivement, les cartes de chaque zone sont bien mieux fignolées, et est qui plus est plus claires. En plus, sachez que l’obtention des shoes se fait via des étoiles, qui s’obtiennent en terminant des niveaux sous condition (terminer un niveau dans un temps imparti, écraser un certain nombre de cafards, finir le niveau sans sauter etc…).

Cette mécanique est finalement plus simple et moins bordélique que les défis à accomplir sur la version démo d’il y a un an. Cerise sur le gâteau, les shoes apportent une petite touche au gameplay par les effets différents qu’elles apportent quand vous en équipez une (possibilité d’une seconde chance après la mort, faire plus de dégâts aux boss, dasher etc…). Tout ceci pimente ainsi le gameplay, déjà bien calibré et qui offre un plaisir de jeu instantané.

Pour l’instant, Anger Foot fait toujours chavirer notre petit cœur à coup de hard tech. Entre une certaine refonte sur la map du choix des niveaux, l’obtention des diverses shoes à effets passifs en passant par un petit lifting graphique et un gameplay qui n’enraye pas son plaisir de jeu, Anger Foot est parti pour être un Fast FPS à la Hotline Miami fichtrement réussi. Si on se pose la question sur sa potentielle redondance ou ses quelques petits bugs qui peuvent vous frustrer, force est d’admettre que le titre de Free Lives peut s’imposer comme un Fast FPS fun, rigoureux et punitif qui plaira à pas mal de monde. Même sa rejouabilité risque d’être une pure dinguerie, et on a hâte de voir la version finale du soft, qui n’a toujours pas de date de sortie officielle.