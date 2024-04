On pourra lire en lui comme dans un livre ouvert

Avec ses différents trailer (dont le dernier que l’on vous partage ci-dessous), The Plucky Squire figure parmi les jeux les plus attendus du catalogue de Devolver Digital. All Possible Futures et l’éditeur ont visiblement pris la mesure de cette attente en élevant leurs ambitions. Le jeu sera disponible en plusieurs langues, y compris en français, sous le titre Le Vaillant Petit Page. Le héros, Jot, renommé Laïus, parlera français, rendant le titre accessible à un plus large public, y car nous sommes typiquement devant un jeu qui pourra amuser les petits comme les grands.

Pour rappel, Le Vaillant Petit Page suit les aventures magiques de Laïus (Jot) et ses amis, des personnages de livre d’histoires qui découvrent un monde en trois dimensions à l’extérieur des pages de leur livre. Lorsque le maléfique Ragecuite découvre qu’il est le méchant du livre, et que son destin est d’être vaincu par le camp du Bien, il flanque l’héroïque Laïus à la porte du livre. Résultat : l’histoire est changée à jamais.

Dans cette aventure qui combine action, énigmes et mini-jeux, vous naviguerez entre des mondes en 2D et en 3D. Initialement prévu pour 2023, le jeu a été reporté à cette année. Bien que cela n’ait pas été explicitement confirmé, il est plausible que l’ajout de versions multilingues soit l’une des raisons de ce délai.

Le Vaillant Petit Page sortira cette année sur PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X et Nintendo Switch.