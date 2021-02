Destruction AllStars, le Destruction Derby du pauvre sur PS5 ? Notre avis vidéo

Prévu initialement pour le lancement de la PlayStation 5, Destruction AllStars est finalement sorti début février avec comme compensation, une disponibilité dans le PlayStation Plus. Présenté comme un titre fun et accessible, il rempli très bien son rôle, à savoir se défouler et jouer sans se prendre la tête.

Cependant, malgré de bonnes sensations, le titre se révèle rapidement oubliable et lassant, comme on vous l’aviez évoqué il y a peu. La faute à un manque flagrant de contenu mais aussi plusieurs choses qui lui font défaut. Si vous n’avez pas d’abonnement PlayStation Plus et que vous hésitez à le prendre, notre avis vidéo est là pour vous décider.