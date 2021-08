Destiny 2 : L’extension La Reine Sorcière s’offre un très court teaser vidéo

Un peu moins d’un an après la sortie du DLC Beyond Light et de son arrivée sur les consoles next-gen, Destiny 2 s’apprête à lever le voile sur sa prochaine extension intitulée « La Reine Sorcière ». En attendant d’en savoir plus à son sujet par l’intermédiaire d’un showcase qui se déroulera aujourd’hui à 18h heure française sur Twitch (pré-show à 17h), Bungie a dévoilé un très court teaser vidéo pour faire patienter les fans du jeu.

La vérité est une chose amusante

Découvrez ce qui vous attend. Événement : Présentation Destiny 2 // 24 août à 18 h, Europe centralehttps://t.co/4Sc6e2Gdub#TheWitchQueen pic.twitter.com/CGbk55nSPq — Destiny 2 (@DestinyGameFR) August 23, 2021

Mettant en scène le personnage de Savathûn, l’une des déités de la Ruche, l’extrait nous indique seulement que « la vérité est une chose amusante ».

Dans la description de la vidéo diffusée sur YouTube, les développeurs expliquent que « sept années de Destiny nous ont menés à ce moment, une nouvelle aventure comme vous ne l’avez encore jamais vue. Rejoignez-nous et découvrez ce qui vous attend. Ferez-vous face à la vérité ? » Voilà qui est intriguant.

Rappelons que l’extension La Reine Sorcière de Destiny 2, initialement prévue pour sortir durant l’automne 2021, a été repoussée à début 2022 en février dernier sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Google Stadia.