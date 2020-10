Les versions PS5 et Xbox Series de Destiny 2 arriveront le 8 décembre

Destiny 2 a déjà confirmé qu’il arriverait sur les consoles de nouvelle génération, avec des versions optimisées pour profiter de la puissance des machines. Bungie dévoile aujourd’hui un peu plus d’informations sur cette transition vers la next-gen.

Une version optimisée qui manque la sortie des consoles

Pour profiter des vraies versions PS5 et Xbox Series (et non pas juste de la rétrocompatibilité), il faudra donc attendre le 8 décembre prochain. Le titre profitera alors de temps de chargement réduits et d’un champ de vision élargi (comme sur PC) sur ces plateformes, et pourra tourner en 4K/60 fps sur PS5 et Xbox Series X. La Xbox Series S se contentera des 60 fps avec du 1080p.

Pour rappel, l’extension Beyond Light de Destiny 2 sortira quant à elle le 10 novembre.