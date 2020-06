Le design de la PS5 dévoilé, une version digitale et des accessoires

C’est officiel, la PlayStation 5 est finalement révélée aux yeux de tous. Nous avons enfin un meilleure aperçu du design de la prochaine console de Sony. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le choix de Sony est plus ou moins original.

Deux PlayStation 5 annoncées

Comme Microsoft avec sa Xbox One, et surement sa Xbox Series X même si rien est encore certain, Sony proposera une « Edition Digital » de sa PlayStation 5 en plus de la version classique. Autrement dit, cette console sera destinée aux joueurs étant accoutumés au jeux dématérialisés. Il n’y aura donc pas de lecteur blu-ray 4K sur cette dernière et logiquement cette seconde PS5 sera donc moins chère que la classique.

Au niveau du design, Sony prend le risque d’une forme assez futuriste qui ne plaira sans doute pas à tout le monde. La symétrie de la console est parfaite pour la version digitale contrairement à la version « classique » qui laisse penser que l’on a rajouter le lecteur après coup.

On remarque également que cela n’a pratiquement rien à voir avec la console destinée aux développeurs de jeux (ou « Dev Kit »). D’après les images de la présentation, la console pourra donc être disposée verticalement comme la première PS3. Toutefois, une image furtive vers la fin de la conférence montre que l’on peut également enlever le socle pour la coucher. Comme pour la manette, nous avons droit à du noir et blanc au niveau des couleurs même si la dernière domine le tout. Pour l’instant, ce colorie sera le seul disponible au lancement.

Rappelons rapidement que cette machine possède un processeur AMD Ryzen de 3e génération Zen 2, 8 cœurs 3,5 GHz et 16 GB GDDR6 de mémoire vive. Même si d’un point de vue purement technique la Xbox Series X reste la meilleure, Sony peut compter sur un argument de poids avec son SSD qui supprimera quasiment tous les temps de chargement.

En outre, on sait qu’Epic Games semble avoir apprécié cette technologie si bien qu’il ont dû l’adapter à leur nouveau moteur Unreal Engine 5. Nous avons d’ailleurs eu un exemple du résultat avec la démo technique présentée début juin et tournant justement sur PS5.

Des accessoires pour la PS5

Chose assez surprenante, Sony a également présenté des accessoires pour la PlayStation 5 sans doute pour mettre en place les nouveautés déjà annoncées comme le son 3D. Comme pour Microsoft, il y a cette volonté de montrer que la console est plus qu’un support pour lancer des jeux. Il se transforme ainsi de plus en plus en outil multifonction, un aspect déjà largement amorcé sur PS4. Voici ce que l’on a pu observer :

Un casque sans fil Pulse 3D : Sony a mis un gros accent sur le son 3D afin d’offrir une nouvelle expérience sonore. Dans Gran Tursimo 7 par exemple, annoncé lors de la même présentation, il sera possible de savoir la position des autres voitures sur la piste de course grâce à cette technologie.

: Sony a mis un gros accent sur le son 3D afin d’offrir une nouvelle expérience sonore. Dans Gran Tursimo 7 par exemple, annoncé lors de la même présentation, il sera possible de savoir la position des autres voitures sur la piste de course grâce à cette technologie. Une télécommande média : Sony veut également que la console soit un support multimédia pour les films et séries. Cette télécommande, qui possède un microphone intégré, est donc destiné à faciliter la navigation pour ces services.

Sony veut également que la console soit un support multimédia pour les films et séries. Cette télécommande, qui possède un microphone intégré, est donc destiné à faciliter la navigation pour ces services. Une caméra HD : Cet outil qui pourra filmer en 1080p et qui est clairement destiné aux streamers. Un point qui parlera surement aux joueurs officiant exclusivement sur consoles et qui ont envie de tenter une carrière de streamer.

: Cet outil qui pourra filmer en 1080p et qui est clairement destiné aux streamers. Un point qui parlera surement aux joueurs officiant exclusivement sur consoles et qui ont envie de tenter une carrière de streamer. Une station de recharge pour les manettes DualSense. Il pourra recharger deux manettes en même temps.

Pour l’instant, aucune information sur le prix, ni même si ces accessoires seront proposés avec la console ou séparément. Nous n’avons pas non plus le prix de cette PS5 que l’on attendait même si de nombreuses spéculations laissent entendre que l’on tournera autour des 400€-500€ pour la version classique. Dans tous les cas la version digitale sera bien évidemment disponible à un prix moins élevé que la classique.

Nous avons également appris récemment que le jeu Astrobot Playroom, qui fait suite au très bon jeu VR Astro Bot Rescue Mission, sera d’office pré-enregistré sur les consoles PS5. Il permettra notamment de s’initier aux nouvelles fonctionnalités de la consoles et de la manette de façon ludique. Par contre, nous ne savons pas si ce titre supportera la réalité virtuelle comme son prédécesseur.

La VR est d’ailleurs un point que Sony a totalement occulté lors de cette présentation. Alors qu’un PS VR 2 est encore à l’état de rumeur, on ne connait pas les plans de la compagnie à ce sujet. En tout cas, il serait étonnant de voir une telle chose au lancement. Par ailleurs, Sony a confirmé récemment que l’actuel casque VR sera compatible avec la PS5.

La PlayStation 5 est toujours attendue pour cette hiver. Pas encore de date ni de prix mais cela ne devrait plus trop tarder vu que Sony a commencé enfin sa communication autour de sa future machine.