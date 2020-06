PS5 : Le SSD de la console a contribué à l’amélioration de l’Unreal Engine 5

Même si l’on serait tenté de l’oublier avec sa présentation sur PS5, la nouvelle itération du moteur Unreal Engine profitera à toutes les consoles. C’est néanmoins la vitesse impressionnante du SSD de la console japonaise qui a motivé les équipes de chez Epic à réécrire partiellement le moteur afin de tirer le meilleur de son potentiel.

Encore et toujours le SSD

C’est Nick Penwarden, vice-président de l’ingénierie chez Epic Games, qui s’est exprimé à nos confrères de VG24/7 lors d’une interview afin de vanter une nouvelle fois les prouesses du SSD. Selon cet homme « La possibilité de diffuser du contenu à des vitesses extrêmes permet aux développeurs de créer des environnements plus denses et plus détaillés, changeant ainsi notre façon de concevoir le transfert de contenu en continu. L’impact est tel que nous avons réécrit la partie I/O de l’Unreal Engine 5 tout en tenant compte de la PlayStation 5« .

Les capacités techniques de ce SSD ne serviraient donc pas qu’à réduire les temps de chargements dans nos jeux mais également de matérialiser plus d’éléments à l’écran ou de permettre une plus grande profondeur de champs.

Bien sûr, la PS5 n’est pas la seule console de jeux de prochaine génération et si la Xbox Series X intègre un SSD NVMe plus classique, elle a aussi le droit à une architecture de stockage optimisée que l’on ne retrouve pas sur PC, nommée Xbox Velocity Architecture.

De même Epic Games a immédiatement confirmé que l’Unreal Engine 5 sera aussi compatible Xbox Series X, PS4, Xbox One, Switch, PC, Mac, iOS et Android. Les possibilités offertes par le moteur seront différentes selon la plateforme mais personne ne sera mis sur la touche.