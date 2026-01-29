Des vétérans de la série Diablo lancent leur propre action-RPG avec Darkhaven

Un projet qui veut renouer avec certains éléments des premiers Diablo

On découvre aujourd’hui Darkhaven, qui est un action-RPG en vue isométrique se déroulant dans un univers de dark fantasy. On comprend donc que l’héritage Diablo n’est pas bien loin ici, puisque l’on devra combattre un mal ancien qui essaye de dévorer ce qu’il reste du monde alors que celui-ci est déjà au bord du chaos.

En plus d’un monde persistant généré procéduralement dont la typologie pourra être modifiée, les saisons vont venir changer le paysage et la manière donc cet univers peut être exploré. Des événements mondiaux viendront également laisser des traces.

Darkhaven se voudra être aussi agréable à jouer en solo qu’en coopération, voire en PvP. On retrouve ici un système de combat assez dynamique avec la présence de sauts et de dash, car nos personnages auront besoin de se mouvoir facilement dans le monde, notamment en grimpant ou en nageant. Erich Schaefer ajoute :

« Dès le départ, nous voulions que Darkhaven soit agréable à jouer. La liberté de mouvement est essentielle. Pouvoir sauter par-dessus les attaques, escalader des falaises, esquiver le danger ou traverser à la nage un lac potentiellement infesté change complètement la donne en matière de combats. Ce n’est plus seulement une question de chiffres. C’est beaucoup plus prenant. Pour moi, le jeu repose davantage sur l’habileté, la fluidité du jeu et la capacité à prendre les bonnes décisions au bon moment. Je n’ai jamais pris autant de plaisir à créer et à jouer à un ARPG. »

Malgré cela, Darkhaven se veut être proche des deux premiers Diablo avec du loot qui a vraiment de l’importance, comme l’explique Peter Hu :

« Un bon système d’équipement, c’est avant tout une question de possibilités. Dans Darkhaven, nous voulons des objets qui ouvrent des perspectives, un équipement qui vous pousse à repenser votre configuration, votre stratégie, voire votre façon de jouer. Trouver un objet puissant doit être une expérience exaltante et inspirante, et non se résumer à de minuscules gains en pourcentage. »

Mais pour que Darkhaven soit à la hauteur de ses ambitions, Moon Beast Productions a besoin de vous, et une campagne Kickstarter sera lancée d’ici peu. Après cela, le but est de sortir le jeu d’abord sur Steam, via un accès anticipé.