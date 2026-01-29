Des vétérans de la série Diablo lancent leur propre action-RPG avec Darkhaven

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

Si vous tournez encore en rond sur Diablo IV et si Path of Exile 2 n’arrive pas à étancher votre soif pour le genre, vous pourrez bientôt vous tourner vers un nouveau concurrent, qui a été pensé par de grands habitués des action-RPG. Philip Shenk, Peter Hu et Erich Schaefer ont tous les trois fait leurs armes sur la série Diablo, mais ont quitté Blizzard pour se lancer dans leur propre studio répondant au nom de Moon Beast Productions. Ce dernier lève aujourd’hui le voile sur son premier projet, qui aura bien besoin de vous pour voir le jour.

Cet article peut contenir des liens affiliés

« Rocket League est mort » : pourquoi le jeu de Psyonix et Epic Games traverse l’une des pires crises de son histoire

En savoir plus

Sur le même thème

Cadeau Arknights Endfield : comment améliorer la confiance avec vos opérateurs ?

pc
ps5
ios
android
Image d\'illustration pour l\'article : Cadeau Arknights Endfield : comment améliorer la confiance avec vos opérateurs ?

Crimson Desert : Le monde ouvert du jeu s’illustre dans une grosse vidéo de présentation

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Crimson Desert : Le monde ouvert du jeu s’illustre dans une grosse vidéo de présentation

The Alighieri Circle: Dante’s Bloodline : Un nouveau thriller psychologique annoncé sur PC et consoles par le studio italien One-O-One Games

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : The Alighieri Circle: Dante’s Bloodline : Un nouveau thriller psychologique annoncé sur PC et consoles par le studio italien One-O-One Games

Test Cairn – Ô Kami, si tu savais…

pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Test Cairn – Ô Kami, si tu savais…
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage arrivera sur Switch 2 le 26 mars
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage arrivera sur Switch 2 le 26 mars
Des vétérans de la série Diablo lancent leur propre action-RPG avec Darkhaven
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Des vétérans de la série Diablo lancent leur propre action-RPG avec Darkhaven
Crimson Desert : Le monde ouvert du jeu s’illustre dans une grosse vidéo de présentation
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Crimson Desert : Le monde ouvert du jeu s’illustre dans une grosse vidéo de présentation
The Alighieri Circle: Dante’s Bloodline : Un nouveau thriller psychologique annoncé sur PC et consoles par le studio italien One-O-One Games
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : The Alighieri Circle: Dante’s Bloodline : Un nouveau thriller psychologique annoncé sur PC et consoles par le studio italien One-O-One Games
Tomodachi Life: Une vie de rêve sera disponible dès le mois d’avril, voici toutes les nouvelles infos sur le jeu
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Tomodachi Life: Une vie de rêve sera disponible dès le mois d’avril, voici toutes les nouvelles infos sur le jeu
Ubisoft reconnaît à demi-mot l’existence du remake d’Assassin’s Creed IV: Black Flag
pc
ps4
xbox one
wiiu
ps3
xbox 360
Image d\'illustration pour l\'article : Ubisoft reconnaît à demi-mot l’existence du remake d’Assassin’s Creed IV: Black Flag
La première saison de la série TV Fallout est disponible gratuitement sur YouTube, mais pas pour longtemps
Image d\'illustration pour l\'article : La première saison de la série TV Fallout est disponible gratuitement sur YouTube, mais pas pour longtemps
Dear me, I was… : Le jeu d’aventure narratif d’Arc System Works sortira le 12 février sur PC, Nintendo Switch et mobiles
pc
switch
ios
android
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Dear me, I was… : Le jeu d’aventure narratif d’Arc System Works sortira le 12 février sur PC, Nintendo Switch et mobiles
Pendant qu’Amazon supprime encore 16 000 postes, le patron d’Amazon Game Studios s’en va
Image d\'illustration pour l\'article : Pendant qu’Amazon supprime encore 16 000 postes, le patron d’Amazon Game Studios s’en va
A Whisper of Fall: Jinyiwei est un nouvel action-RPG qui nous fait voyager dans le temps pour trouver le meilleur chemin
pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : A Whisper of Fall: Jinyiwei est un nouvel action-RPG qui nous fait voyager dans le temps pour trouver le meilleur chemin
Le co-créateur de Shin Megami Tensei et Persona revient avec un nouveau RPG, Villion: Code
ps5
switch
ps4
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Le co-créateur de Shin Megami Tensei et Persona revient avec un nouveau RPG, Villion: Code
Xbox publie des résultats à la baisse, avec des ventes hardware qui s’effondrent
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Xbox publie des résultats à la baisse, avec des ventes hardware qui s’effondrent
EA Sports FC 26 dévoile la Team Of The Week n°20
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : EA Sports FC 26 dévoile la Team Of The Week n°20
Sur la version Switch de Dispatch, la nudité sera censurée
pc
ps5
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Sur la version Switch de Dispatch, la nudité sera censurée
PlayStation Plus : Voici les 4 jeux à venir en février dans l’abonnement Essentials
ps5
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : PlayStation Plus : Voici les 4 jeux à venir en février dans l’abonnement Essentials
Le brawler Scott Pilgrim EX refait parler de lui avec une date de sortie
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : Le brawler Scott Pilgrim EX refait parler de lui avec une date de sortie
Project Songbird : Le jeu d’horreur psychologique de FYRE Games (Summerland, We Never Left) sortira le 26 mars sur PC et consoles
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Project Songbird : Le jeu d’horreur psychologique de FYRE Games (Summerland, We Never Left) sortira le 26 mars sur PC et consoles
Judas : Le prochain jeu du créateur de BioShock aurait demandé 5 ans de recherche pour aboutir à sa mécanique phare
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Judas : Le prochain jeu du créateur de BioShock aurait demandé 5 ans de recherche pour aboutir à sa mécanique phare
ReBlade: The Death Spiral : Un nouveau roguelike cyberpunk annoncé par ChillyRoom (Loulan: The Cursed Sand) et Spiral Up Games
pc
Image d\'illustration pour l\'article : ReBlade: The Death Spiral : Un nouveau roguelike cyberpunk annoncé par ChillyRoom (Loulan: The Cursed Sand) et Spiral Up Games
Une démo de Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake est en chemin, tout comme un crossover avec Silent Hill f
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Une démo de Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake est en chemin, tout comme un crossover avec Silent Hill f
Control Resonant a droit à quelques nouveaux détails, le jeu se déroulera 7 ans après le premier épisode
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Control Resonant a droit à quelques nouveaux détails, le jeu se déroulera 7 ans après le premier épisode
Monster Hunter Wilds : Une nouvelle mise à jour tente d’améliorer les performances de la version Steam
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Monster Hunter Wilds : Une nouvelle mise à jour tente d’améliorer les performances de la version Steam
Le studio Nova-box (Echoes, Along the Edge) dévoile son prochain visual novel, After the Wane
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Le studio Nova-box (Echoes, Along the Edge) dévoile son prochain visual novel, After the Wane
Reigns : Un nouveau spin-off est annoncé et nous emmène dans le monde de The Witcher
pc
ios
android
Image d\'illustration pour l\'article : Reigns : Un nouveau spin-off est annoncé et nous emmène dans le monde de The Witcher