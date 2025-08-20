Derrière son nom amusant, PVKK: Planetenverteidigungskanonenkommandant rend la vie de bunker passionnante
Jordan
Ne vous inquiétez pas, nous n’avons pas eu une crise cardiaque en écrivant ce titre, et ce n’est pas non plus un chat qui est venu taper sur le clavier. PVKK: Planetenverteidigungskanonenkommandant est le vrai nom d’un vrai jeu, mais si vous ne nous en voulez pas, on s’en tiendra désormais à PVKK (ce qui est toujours drôle phonétiquement, mais c’est parce qu’on a l’esprit d’un enfant de 4 ans). Le titre édité par Kepler Interactive et développé par le studio allemand Bippinbits a fait parler de lui juste avant l’Opening Night Live, d’une part parce qu’il a un nom rigolo, et d’autre part parce que son concept a de quoi intriguer.
Une routine pas comme les autres
Dans PVKK, vous aurez le rôle d’un artilleur chargé de défendre un bunker tandis que la Terre est sous le feu d’une attaque venue d’ailleurs. Ce qui veut dire que vous aurez tout le loisir de tirer avec un énorme canon de défense interplanétaire pour défendre l’Humanité, ce qui ne sera pas aussi simple que cela en l’air. En plus de bien viser, il vous faudra apprendre à connaître de nombreux systèmes au sein de votre cockpit pour bien calculer la trajectoire de vos tirs.
Mais vous ne passerez pas votre vie qu’à côté de votre canon. Au sein de ce bunker, vous tenterez de vivre une vie aussi paisible que possible en faisant attention aux ressources en votre possession. Jusqu’à ce que vos supérieurs s’en mêlent, vous forçant à faire des choix difficiles tout en allant explorer les secrets de cette installation géante. La dernière bande-annonce du jeu s’est concentrée sur le système de « Téléradio » du jeu, qui vous tiendra informé de ce qu’il se passe sur la planète pendant que vous vivez votre petite vie mouvementée.
Un concept relativement original qui prendra vie dès l’été 2026, sur Steam.
