Derrière son nom amusant, PVKK: Planetenverteidigungskanonenkommandant rend la vie de bunker passionnante

Une routine pas comme les autres

Dans PVKK, vous aurez le rôle d’un artilleur chargé de défendre un bunker tandis que la Terre est sous le feu d’une attaque venue d’ailleurs. Ce qui veut dire que vous aurez tout le loisir de tirer avec un énorme canon de défense interplanétaire pour défendre l’Humanité, ce qui ne sera pas aussi simple que cela en l’air. En plus de bien viser, il vous faudra apprendre à connaître de nombreux systèmes au sein de votre cockpit pour bien calculer la trajectoire de vos tirs.

Mais vous ne passerez pas votre vie qu’à côté de votre canon. Au sein de ce bunker, vous tenterez de vivre une vie aussi paisible que possible en faisant attention aux ressources en votre possession. Jusqu’à ce que vos supérieurs s’en mêlent, vous forçant à faire des choix difficiles tout en allant explorer les secrets de cette installation géante. La dernière bande-annonce du jeu s’est concentrée sur le système de « Téléradio » du jeu, qui vous tiendra informé de ce qu’il se passe sur la planète pendant que vous vivez votre petite vie mouvementée.

Un concept relativement original qui prendra vie dès l’été 2026, sur Steam.