Les derniers monstres de Monster Hunter Rise : Sunbreak dévoilés avant la sortie imminente

Le Nintendo Direct Mini nous a dévoilé un ultime trailer pour Monster Hunter Rise : Sunbreak avant sa sortie dans à peine deux jours. Capcom en a profité pour résumer les apports de ce contenu tout en nous dévoilant les derniers monstres que l’éditeur gardait encore sous le manteau.

Trois monstres dévoilés

Capcom lâche ses dernières cartouches avec de nouveaux monstres qui viendront vous donner du fil à retordre dans cette extension de Monster Hunter Rise. En vedette de cette présentation, on retrouve le Shagaru Magala de Monster Hunter 4. Une version encore plus dangereuse du Gore Magala également présent dans Sunbreak. Pour le reste, il s’agit de variantes de monstres déjà connus : le Rajang orage et le Magnamalo enragé.

De l’équipement solide pour le jour J

Afin que les joueurs soient parfaitement prêts pour la sortie de l’extension, Capcom a dédié un autre trailer au set d’armure « Ceinture noire S » et de la gamme d’armes du « Defenseur ». De l’équipement assez robuste pour ne pas se faire coucher trop vite par la difficulté de rang maître. Pour les récupérer gratuitement, il vous suffit de parler à Senri le facteur en début de jeu.

Pour finir, nous avons droit au second monstre de la première mise à jour gratuite qui arrivera au mois d’août, le Bazelgeuse Vulcan qui rejoindra donc le Nargacuga sélénite annoncé il y a peu. Le titre va évidemment bénéficier de contenu dans le cours de l’année et même en 2023. Nous vous remettons la feuille de route ci-dessous en guise de rappel.

Monster Hunter Rise : Sunbreak sortira le 30 juin prochain sur Nintendo Switch et PC via Steam.