Accueil » Actualités » Deux nouveaux monstres dévoilés et une nouvelle démo annoncée pour Monster Hunter Rise : Sunbreak

Le Capcom Showcase n’a pas manqué de communiquer sur Monster Hunter Rise : Sunbrea dont la sortie est prévue pour la fin du mois. Nouveaux monstres, démo et mises à jour gratuites, les cartouches de dernières minutes sont lâchées avant le lancement officiel.

Monster Hunter sans frontière

Une excellente nouvelle pour les fans, le MMORPG Monster Hunter Frontier (exclusif à l’Asie) n’est pas tombé dans l’oubli puisque nous aurons droit au retour de l’Espinas dans Monster Hunter Rise : Sunbreak. Ce qui veut dire que d’autres monstres inédits du jeu en ligne pourraient faire leur retour à l’avenir.

L’autre gros monstre dévoilé n’est autre que le Gore Magala, le monstre star de Monster Hunter 4 Ultimate sur 3DS. On a vu également apercevoir une nouvelle zone qui n’est autre que la modernisée de la « Jungle ».

Capcom, nous donne même le début de menu pour le mois d’août avec l’annonce d’une première mise à jour gratuite qui ajoutera le Nargacuga sélénite et une nouvelle zone : la tour interdite. Nous devrions avoir plus de précisions après la sortie de Sunbreak, mais la feuille de route de la firme est déjà toute prête avec une deuxième mise à jour prévue pour cet automne et une troisième pour l’hiver prochain. Bonne nouvelle, elles continueront aussi en 2023.

Une démo gratuite pour demain

Comme pour la sortie de Monster Hunter Rise, l’extension aura droit à une démo pour la version Nintendo Switch et la version PC sur Steam. Dès demain, soit le 15 juin 2022, les joueurs pourront apprendre les bases du jeu (ainsi que les nouvelles mécaniques de l’extension comme le transfert de talent) et chasser un Astalos, un Tetranodon, un Grand Izuchi, et même le Malzeno (le monstre fétiche de Sunbreak).

Monster Hunter Rise : Sunbreak sortira le 30 juin prochain sur Switch et PC via Steam. Vous pouvez d’ailleurs le précommander au meilleur prix en suivant ce lien.