Deep Rock Galactic continue d’étoffer sa licence avec Deep Rock Galactic: Rogue Core, sans oublier de mettre à jour Survivor

Deep Rogue Galactic

Des nains de l’espace armés jusqu’aux dents jetés dans une grotte pour dézinguer des monstres extraterrestres, c’est la recette devenue très populaire de Deep Rock Galactic. Et à côté du lancement récent de l’événement saisonnier « Eight Years in Orbit » pour le jeu principal, l’univers va s’étendre avec Deep Rock Galactic: Rogue Core, un nouveau spin-off dévoilé au Future Games Show Spring Showcase 2026.

Concrètement, il s’agit de l’expérience Deep Rock Galactic originale… mais doté d’éléments roguelite. Il faudra donc s’équiper au fur et à mesure des missions tout en pouvant compter sur une « meta-progression », ou progression permanente si vous préférez.

Évidemment, en tant que jeu du genre, avec cinq classes distinctes et des parties de nouveau faisables en coop jusqu’à 4, les builds et synergies seront légion et la rejouabilité promet d’être fort sympathique. Ghost Ship Games précise aussi que la difficulté va augmenter tout au long d’une même mission, ce qui change de Deep Rock Galactic tout court. L’entrée en early access de Deep Rock Galactic: Rogue Core va s’effectuer le 20 mai sur Steam.

Le spin-off Survivor va avoir une extension

Pas mal de studios se sont essayés à leur propre version de Vampire Survivors, ce bullet heaven ultra addictif et satisfaisant. Deep Rock Galactic: Survivor est celle de Ghost Ship, déléguée au studio Funday Games. Et après un accueil plutôt positif depuis sa sortie en 1.0 en septembre dernier, voilà qu’une nouvelle classe va être intégrée.

Dites bonjour au Démolisseur et à son véhicule à l’aise pour détruire les obstacles. Une classe divisée en trois versions modifiées (Entrepreneur, Gridrunner et Opérateur) qui porte bien son nom en apportant avec elle dix nouvelles armes.

Un ajout qui s’inscrit dans l’arrivée d’une nouvelle extension pour le jeu, intitulée « Heavy Duty », et prévue pour le 30 avril. On nous tease d’ailleurs l’arrivée de deux nouvelles fonctionnalités dont la nature est encore secrète.