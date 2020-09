Débrief’ : Microsoft rachète Bethesda, Final Fantasy XVI, Amazon Luna

Nous sommes dimanche. Vous savez ce que ça veut dire ? C’est l’heure du débrief’. Comme toutes les semaines, on vous propose un condensé des actualités majeures des derniers jours, le tout résumé dans une vidéo de moins de 10 minutes. Cette fois, on abordera évidemment le Tokyo Game Show et ses annonces (comme NieR Replicant Remaster), Final Fantasy XVI qui prendra un chemin inédit ou encore – et évidemment, le rachat de Bethesda par Microsoft.