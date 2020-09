Final Fantasy XVI serait PEGI 18, une première pour la série

Il y a peu, Sony a tenu une conférence pour sa PlayStation 5, présentant plusieurs jeux à venir sur la machine tout en amorçant l’ouverture des précommandes. Parmi les révélations figure un certain Final Fantasy XVI, prochain épisode canonique, qui s’annonce particulièrement prometteur. Square Enix vient d’envoyer un mail aux joueurs et une information retient notre attention.

Le Final Fantasy le plus mâture ?

En effet, vous l’avez peut-être reçu, mais plusieurs joueurs abonnés à la newsletter ont reçu un mail présentant le trailer de Final Fantasy XVI. A la fin de celui-ci, on y aperçoit le logo PEGI 18 provisoire. Un mail que l’on a d’ailleurs reçu à la rédaction, comme vous pouvez l’apercevoir avec la capture d’écran plus haut.

Un détail qui est loin d’être anecdotique puisque cela ferait de Final Fantasy XVI le second épisode a recevoir une classification M pour Mature mais surtout le premier Final Fantasy a recevoir un PEGI 18. Final Fantasy Type-0 lui, avait déjà eu droit au M for Mature, mais n’avait reçu qu’un PEGI 16.

A vrai dire, cela confirme surtout ce que l’on a pu voir dans la toute première bande-annonce. Final Fantasy XVI s’annonce plus sombre et plus mature dans ses thèmes abordés, ce qui n’est pas pour nous déplaire et nous permettra probablement d’abord la thématique de la chevalerie comme Final Fantasy IX ou XII mais sous un angle différent.

Qu’en pensez-vous ? Rappelons que Final Fantasy XVI est attendu officiellement sur PlayStation 5 puis sur PC à des dates encore inconnues.