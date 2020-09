Débrief’ : PS5 loupe sa communication, Cyberpunk 2077et Oculus Quest 2

Vous en avez l’habitude, le dimanche soir, c’est l’heure du débrief’. Au cours d’une vidéo d’une dizaine de minutes, on fait le point sur l’actualité majeure des derniers jours et l’on vous propose un condensé de ce qu’il ne fallait pas manquer. Cette semaine, on vous parle de la PlayStation 5 et toute la communication autour, on vous résume le dernier Night City Wire autour de Cyberpunk 2077 ou encore de la révélation de l’Oculus Quest 2.