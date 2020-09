Microsoft fait l’acquisition de Bethesda et de ses studios

Coup de tonnerre dans la guerre des exclusivités. Alors que beaucoup de joueurs ont les yeux tournés vers les jeux de lancement, à compter sur les doigts d’une main les exclusivités de chacun des constructeurs, Microsoft frappe un grand coup en faisant l’acquisition d’un éditeur majeur, Bethesda.

Les exclus Xbox se renforcent drastiquement

Microsoft a donc conclu un partenariat avec ZeniMax Media, maison mère de Bethesda, pour que ses studios intègrent la Team Xbox. Un partenariat presque sans précédent, qui concerne donc de nombreuses franchises comme DOOM, The Elder Scrolls, Fallout ou encore le prochain Starfield.

Oui, cela veut potentiellement dire que les prochains épisodes de ces licences cultes seront exclusives (temporairement ou non) à Microsoft, et qu’elles n’arriveront peut-être pas sur PS5. On attendra tout de même des clarifications afin d’en savoir plus.

Microsoft is paying $7.5 billion for Zenimax/Bethesda — Jason Schreier (@jasonschreier) September 21, 2020

Ce rachat serait à hauteur de 7,5 milliards de dollars, un chiffre colossal. Cela concerne donc les studios Bethesda Softworks, Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog, et Roundhouse Studios, qui viennent se rajouter aux studios partenaires de Microsoft.

Cela veut aussi dire que les jeux de Bethesda vont forcément arriver sur le Xbox Game Pass dès leur sortie, ce qui renforce une nouvelle fois le programme qui était déjà bien séduisant. On pourra aussi s’amuser de voir qu’avec ce rachat, Microsoft va sortir l’un de ses nouveaux jeux, à savoir Deathloop, en exclusivité console sur PS5. Bethesda précise aussi que malgré toute cette affaire, les jeux de leurs studios resteront édités par eux-mêmes.

On attend maintenant de connaitre plus de détails sur cette affaire, qui bouleverse les débats autour des nouvelles consoles. Et puisque Microsoft ne fait jamais rien par hasard, notons que cette annonce intervient quelques heures avant le début des précommandes de la Xbox Series X | S.