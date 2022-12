Débrief’ : Star Wars Jedi Survivor, Final Fantasy, Xbox, indés Switch et Joyeux Noël !

Comme tous les dimanches, nous vous proposons une vidéo récapitulative des événements de la semaine. Ce week-end de fêtes ne déroge pas à la règle et l’on revient sur les dernières informations autour de Star Wars Jedi: Survivor, le classement des meilleurs Final Fantasy et l’annonce de versions consoles pour Pixel Remaster, quelques actualités autour de Xbox, de nombreuses annonces de jeux indépendants sur Switch et les premiers retours autour de la DualSense Edge. Et bien sûr, joyeux noël et bonnes fêtes de fin d’année !