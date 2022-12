DualSense Edge : Des premiers tests de la manette PS5 pointent du doigt une batterie plus faible

Avec son prix plus ou moins exorbitant, on attend que la manette DualSense Edge nous propose une expérience haut de gamme qui pourrait venir justifier son prix. En attendant d’avoir cette dernière en mains pour juger de nous-même de la qualité du produit, certains sites ont pu tester en avant-première cette manette, à l’image de The Verge, qui nous dévoile quelques détails intéressants sur cette DualSense Edge spécialement conçue pour la PS5.

Des bons retours mais déjà un signe d’inquiétude

Sony a dévoilé aujourd’hui une nouvelle vidéo qui revient sur tous les avantages de cette manette, à commencer par de meilleures gâchettes, dont la longueur peut être ajustée à l’envie, ce qui peut être particulièrement pratique pour les FPS. On retrouve aussi une surface de grip plus importante et un pavé tactile un poil amélioré, sans parler de la possibilité de changer les capuchons de joysticks ou de paramétrer des touches arrières. Il est même possible de personnaliser jusqu’à trois profils différents sur cette manette, pour changer plus facilement vos réglages selon le type de jeux auquel vous jouez.

The Verge se montre particulièrement enthousiaste suite à ce premier contact, en indiquant que cette version améliorée de la DualSense offre de bonnes performances, qui sont cependant gâchées par un seul hic : la batterie de l’accessoire. Sony a confirmé que la batterie de la DualSense Edge serait « modérément inférieure » à celle de la DualSense, en se justifiant de la manière suivante :

« Le temps de fonctionnement de la manette sans fil DualSense Edge est modérément plus court que celui de la manette sans fil DualSense d’origine, car nous avons inclus beaucoup plus de fonctionnalités tout en gardant la même forme et la même conception ergonomique que la manette DualSense d’origine. Nous voulions trouver un bon équilibre entre le temps de fonctionnement sans fil et l’apport de fonctionnalités performantes. De plus, le câble tressé USB plus long est également idéal pour les joueurs compétitifs qui préfèrent jouer avec une connexion filaire pour éviter les interférences sans fil – cette option préserve la durée de vie de la batterie. »

Pour 239 €, on s’attendait tout de même à avoir un peu de mieux de ce côté là, mais c’est loupé. Reste à attendre des tests plus poussés pour savoir à quel point la batterie est inférieure.