Xbox : Microsoft pourrait organiser un showcase dès le début de l’année 2023

Il ne vous aura pas échappé que Xbox a été le grand absent des derniers Game Awards, tandis que Nintendo et PlayStation étaient bien présents avec des annonces. Pourtant, on s’attendait à ce que Microsoft profite de l’occasion pour présenter RedFall ou même Starfield, étant donné que ces deux jeux arriveront dans la première moitié de l’année 2023. Le vice-président du groupe Xbox, Aaron Greenberg, a tout de suite rassuré la communauté en déclarant que le constructeur se réservait pour montrer de belles choses en 2023, et il se pourrait bien que cela passe par un showcase Xbox dès les premiers mois de l’année.

We have a lot planned to show and share about an incredibly exciting year ahead for 2023. Appreciate folks are eager to learn and see more. Timing is always key, but don’t worry you will not have to wait too long for what’s next from us. 🙏🏻💚 https://t.co/d1dca2i2Nt

