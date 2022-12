Accueil » Actualités » Star Wars Jedi: Survivor livre quelques détails en plus sur son gameplay et ses personnages

Star Wars Jedi: Survivor a profité des derniers Game Awards pour nous présenter une bande-annonce riche en action, qui laissait entrevoir pas mal de choses sur la direction prise par cette suite. Une nouvelle interview de Stig Asmussen, réalisateur du jeu, réalisée par Game Informer, vient nous en apprendre encore un peu plus sur ce seconde épisode, avec des informations sur les nouveautés de gameplay et sur le voyage de Cal Kestis.

La bande-annonce décryptée par le réalisateur

Dans cette interview, on apprend notamment que Cal disposera de nouvelles postures de combat qu’il devra adapter en fonction des ennemis qu’il va rencontrer. Ces postures modifieront sa manière de se battre, comme on a pu le voir dans le trailer avec un sabre laser qui se sépare en deux.

On retrouve aussi le sabre laser façon Kylo Ren, qui ralentira les mouvements de nos héros à cause d’attaques plus lourdes mais plus dévastatrices. Cal pourra aussi sortir son blaster et se battre de manière moins conventionnelle pour un Jedi, en utilisant simultanément cette arme avec son sabre.

L’interview nous apprend également que notre héros va voyager sur plusieurs planètes au cours de son périple, mais que l’une d’elle promet d’être particulièrement grande. Stig Asmussen décrit cette dernière comme étant l’endroit alloué à l’exploration dans le jeu et on imagine que c’est ici que les montures seront de la partie, comme on a pu le voir dans le trailer.

Enfin, la bande-annonce nous montrait également un nouveau compagnon de voyage pour Cal. On sait maintenant qu’il se nomme Bode Akuna, qui est un mercenaire qui aura non seulement un incidence dans l’histoire, mais qui pourra aussi intéragir avec Cal en combat et dans l’exploration :

« Lui et Cal partagent un lien spécial. C’est presque comme s’ils étaient frères. Et ils ne sont pas exactement les mêmes, mais ils se complètent vraiment. »

Star Wars Jedi: Survivor sortira le 17 mars 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.