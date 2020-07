Débrief’ : Clap de fin pour la Xbox One, PES 2021 et Skull & Bones

La semaine est terminée, c’est bientôt lundi, mais avant, c’est l’heure du débrief’. Comme chaque dimanche à 18 heures, on vous propose un résumé de l’actualité jeux vidéo des derniers jours en vidéo.

Skull & Bones rebooté

On commencera ce débriefe avec un point sur Skull & Bones. Pourtant absent lors de la conférence Ubisoft, quelques informations ont été glanées cette semaine. Apparemment, le jeu aurait été rebooté complètement pour se calquer sur un schéma à la Fortnite avec de la narration environnementale.

PES 2021

Konami a levé le voile sur l’avenir de sa licence Pro Evolution Soccer : comme on le supposait, eFootball PES 2021 sera une mise à niveau de l’épisode 2020. Les effectifs seront actualisés et l’on aura droit à un nouveau mode de jeu mais il faudra attendre l’année prochaine pour l’arrivée d’un tout nouvel opus next gen.

Fin de prod’ pour la Xbox One

On abordera également la fin de production des consoles Xbox One X et Xbox One SAD ou encore le dernier Stadia Connect que l’on vous résumera. Comme toujours, vous êtes au bon endroit pour l’actualité !