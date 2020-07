La manette DualSense PS5 s’offre un premier hands-on avec Astro Playroom

Comme prévu, Geoff Keighley a pris en main la manette PS5 DualSense à l’occasion du Summer Game Fest. Tout en jouant à Astro Playroom il nous parle des sensations que procurent l’héritiere de la DualShock 4.

On revient aussi sur les précommandes de PS5

Astro Playroom est d’ailleurs un jeu spécialement conçu pour s’essayer à toutes les fonctionnalités de la manette DualSense. Il sera pré-installé sur toutes les PS5, Sony veut ainsi que les joueurs découvrent la nouvelle console avec ce jeu de plateforme ludique.

Avec ce hands-on, on assiste à une découverte en direct qui nous donne les premiers détails. On y apprend par exemple que d’après Keighley, le haut-parleur frontal a plus de portée et proposent plusieurs sons immersifs notamment au niveau du sound-design.

Il parle également des gâchettes adaptatives (autrement dit qui s’adaptent à la pression des doigts) lorsqu’il utilise le costume de grenouille pour sauter ou encore lorsqu’il souffle sur la manette pour créer du vent dans le jeu. Malgré tout, cette première approche n’avait rien de vraiment palpitante compte tenu des fonctionnalités présentées.

Il s’agira également de voir si beaucoup de jeux exclusifs tireront partis de la manette ou bien si l’on reviendra le plus souvent à une maniabilité plus classique comme se fut le cas pour la PS4.

Par la suite, nous avons eu droit à une petite interview avec Eric Lempel qui est à la tête du département marketing de PlayStation’s worldwide. Il révèle que les récentes rumeurs concernant les précommandes de la PS5 n’étaient apparemment pas fondées puisqu’il précise que Sony avertira les consommateurs un peu avant l’ouverture des précommandes.

Malheureusement, toujours aucune information sur le prix de la console que l’on attend pour l’hiver prochain.