eFootball PES 2021 sera bel et bien une mise à jour de la version 2020

Nous vous l’annoncions il y a peu avec les quelques indices laissés par l’organisme de classification australien, eFootball PES 2021 sera bel et bien une mise à jour du jeu sorti en 2020. Konami préfère se concentrer sur la mouture 2022 avec un nouveau moteur adapté aux consoles de prochaines générations.

Une décision logique

Cet « eFootball PES 2021 Season Update » sortira donc dans l’habituel calendrier des sorties pour le jeu de football de l’éditeur japonais. C’est par le biais d’un communiqué officiel que l’on apprend que les développeurs se concentrent principalement sur le développement du nouveau moteur de jeu prévu pour la prochaine génération. Des améliorations des modes MyClub et Ligue des Masters demandent pas mal de ressources qui forcément sont moindres dans d’autres pan de l’entreprise.

Konami ne veut surement pas revivre l’époque PES 6/PES 2008 lors de la sortie des Xbox 360 et PlayStation 3 où l’évolution technique et technologique avait mal été appréhendée par l’éditeur, ce qui avait permis à EA de revenir sur le devant de la scène avec Fifa et le succès qu’il connait aujourd’hui. Cette décision parait donc sage et logique bien que l’on espère quand même que le tarif de cette mise à jour ne sera pas trop élevé afin de ne pas provoquer la grogne des joueurs.