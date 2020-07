Débrief’ : Jaquettes sur PS5, Sony investit dans Epic Games et Shadow Warrior 3

Vous en avez l’habitude maintenant, à chaque dimanche son débrief’. Dans cette vidéo de moins de 10 minutes, on s’attarde sur les sujets majeurs des derniers jours avec un résumé de l’actualité jeu vidéo.

Liens évoqués :

Jaquettes sur PS5

On va commencer en parlant nouvelle génération. Si Microsoft a de son côté confirmé sa conférence pour le 23 juillet, Sony de son côté a présenté l’esthétique des futures jaquettes PlayStation 5 avec celle de Marvel’s Spider-Man Miles Morales puis celle de Godfall.

Sony investit dans Epic Games

Cette semaine, Sony Corporation a envoyé un « petit » chèque à Epic Games en investissement 250 millions de dollars au capital. On revient sur cette information, tout en évoquant rapidement le souhait de Microsoft de racheter Warner Bros et sa division gaming.

WoW Shadowlands et Devolver Digital

Enfin, on résumera les dernières annonces autour de World of Warcraft Shadowlands ou encore la conférence Devolver Digital en s’attardant sur Shadow Warrior 3. On parlera aussi de Kingdoms of Amalur et du reste de l’actualité.