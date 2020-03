One Piece Pirate Warriors 4 possède un énorme casting et évidemment on a tout de suite envie d’essayer tout le monde. Il faudra cependant attendre puisque seulement 7 personnages sont immédiatement jouables après la fin du tutoriel. Notez que l’on inclut Zoro, Nami et Sanji puisque le fait de télécharger leurs costumes gratuits les débloque, au moins sur la version PlayStation 4.

Voici donc comment obtenir les personnages du jeu qui sont ici classés par leur catégorie dans l’écran de sélection de personnages. Cet article sera mis à jour au fur et à mesure de notre partie pour compléter la liste.

Comment débloquer chaque personnage jouable de One Piece Pirate Warriors 4 ?

Équipage au Chapeau de paille

Luffy : personnage de départ

Zoro : terminer l’épisode « Au pays des déserts ! Liens fraternels et enthousiasme débordant. » de l’arc Alabasta du mode Histoire

Nami : terminer l’épisode « ??? » de l’arc Entrée dans le Nouveau Monde du mode Histoire

Sanji : terminer l’épisode « Au pays des déserts ! Liens fraternels et enthousiasme débordant. » de l’arc Alabasta du mode Histoire

Pirate 1

Bartolomeo : personnage de départ

Pirate 2

Crocodile : terminer l’épisode « Un dernier effort ! Le grand combat de la rombe royale ! » de l’arc Alabasta du mode Histoire

Baggy : terminer 15 épisodes différents du mode Trésor

Marine

Smoker : terminer l’épisode ??? de la partie East Blue du mode Trésor

Tashigi : terminer l’épisode « Un combat inévitable ! Affrontement final à Alubarna » de l’arc Alabasta du mode Histoire

Autre

Sabo : personnage de départ

Ivankov : terminer 30 épisodes différents dans le mode Trésor

Reiju : personnage de départ

Niji : débloquez Tashigi puis battez 30 000 ennemis

