Death’s Gambit: Afterlife, une nouvelle version du metroidvania, arrive sur Nintendo Switch

Parmi tous les nouveaux jeux que l’on a pu voir lors de l’IGN Summer of Gaming, on ne s’attendait pas forcément à revoir Death’s Gambit. Le titre est revenu sur le devant de la scène avec une nouvelle version, nommée Death’s Gambit: Afterlife, qui double le contenu du jeu original.

Doublement plus ambitieux

Death’s Gambit: Afterlife n’est donc pas une suite, mais une version enrichie du jeu avec beaucoup de contenus bonus en plus. Le studio White Rabbit a décidé d’ajouter de nombreuses nouveautés à son jeu en incluant de nouveaux décors, des quêtes supplémentaires, des armes en plus et des modes inédits. Non content de rajouter tout cela, les éléments qui étaient déjà présents ont également été revus et améliorés, pour offrir un tout nouveau regard sur le titre.

Cette nouvelle version est pour le moment seulement annoncée sur Nintendo Switch, et on ne sait pas si elle arrivera sur PC et PS4. Aucune date de sortie n’a été annoncée.