Death Stranding 2 : Hideo Kojima confie que GTA VI n’a pas perturbé le planning de sortie… mais aurait pu quand même

Qui d’autre qu’une rockstar pour juger Rockstar

Death Stranding 2 On the Beach s’apprête à sortir le 24 juin. Une date pour éviter la fenêtre « automne 2025 » de GTA VI, prévue jusqu’à il y a encore quelques jours ? Pas vraiment. Toutefois, le concepteur japonais reconnait à demi-mot que lui et son équipe auraient pu être « victimes » d’une sortie cette année du titre de Rockstar. Rappelons que les propos ont été enregistrés mi-avril :

« Certains disent que GTA pourrait sortir en novembre, ou pas. À l’annonce d’une sortie pour novembre, tout le monde se serait écarté. Par exemple, si un nouveau film Mission Impossible sortait en mai, les autres films ne pourraient pas être capables de rivaliser et se seraient positionnés ailleurs. »

Là où c’est ambigu, c’est que Kojima soutient que la sortie de Death Stranding 2 pour juin s’est décidée il y a longtemps, selon le propre planning de développement du jeu et sans tenir compte du reste. Pourtant, il aurait bien aimé initialement que le jeu sorte pour septembre.

Maintenant, et c’est aussi une petite information, Death Stranding 2 est prêt à 95% et ne devrait donc pas nécessiter de temps de développement supplémentaire, même si la tête de Kojima Productions veut que les éventuels bugs soient réduits au maximum.

Bref, à sa manière, Hideo Kojima rejoint l’avis global de l’industrie, qui est que GTA VI est d’une telle envergure que rien ni personne ne peut rivaliser. Et pour la partie du public intéressée, les regards sont justement tournés vers Death Stranding 2 et le 26 juin.