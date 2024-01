Hideo Kojima évoque son prochain jeu OD en le comparant à Boktai

Boktai: The Sun Is in Your Hand est à n’en pas douter un titre qui détonne dans la carrière de Kojima. Sorti sur Game Boy Advance au tout début des années 2000, le titre nous invitait à jouer dehors pour que la cartouche du jeu (munie d’un capteur solaire) puisse capter les rayons du soleil afin d’avoir des répercussions dans le jeu (ce dernier nous faisant incarner un chasseur de vampire). Et selon Kojima, OD entend bien être un projet tout aussi à part :

Un discours 100% Kojima qui souhaite montrer son aspect « visionnaire » en indiquant que OD possèdera un twist de gameplay qui le rendra unique. Reste maintenant à savoir quoi. Mais avant d’en voir plus sur ce titre, on imagine que le créateur va d’abord chercher à sortir Death Stranding 2.

It seems I have been acknowledged by creating games that go against the current of the times, such as "hide-and-seek" games where you sneak into a building without being detected by the enemy, or "delivery games" where you enjoy moving around in an open world, For me, the most…

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) January 4, 2024