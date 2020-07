Death Come True fera son entrée sur PC le 18 juillet

Déjà disponible sur Switch et smartphones depuis la fin du mois de juin, Death Come True nous avait également promis des versions PC et PlayStation 4. S’il faudra encore patienter pour mettre les mains sur la console de Sony, les joueurs PC pourront quant à eux prochainement se le procurer sur Steam.

Le FMV arrive sur Steam

Ce sera donc le 18 juillet prochain que Death Come True fera son petit bout de chemin sur PC via Steam. Il s’agit bien sûr d’une simple version portée, aucune nouveauté ou spécificité n’est à noter, mais il est tout de même bon de rappeler que le jeu propose des sous-titres français.

Il nous fait suivre l’histoire d’un jeune homme, sous les traits de l’acteur Kanata Hongô, qui se réveille amnésique dans un hôtel et accusé d’être un meurtrier en série. Il va devoir faire la lumière sur toute cette histoire alors que des éléments surnaturelles surviennent dans l’hôtel.