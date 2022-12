Izanagi Games (World’s End Club, Death Come True) devrait annoncer 2 nouveaux projets en 2023

Doucement mais sûrement, nous approchons de la fin d’année 2022. L’occasion pour de nombreux studios de faire le point sur les derniers mois écoulés et de parler de leurs projets pour l’année prochaine. Le magazine japonais Famitsu vient de publier les traditionnels vœux des développeurs nippons (relayés par Gematsu), qui, comme chaque année, nous permet d’en savoir plus sur les ambitions des créateurs. Izanagi Games en fait partie.

Une année 2023 bien chargée ?

Si vous ne connaissez pas le nom d’Izanagi Games, il s’agit d’un studio japonais fondé en 2017 qui a déjà quatre jeux à son actif : Death Come True, World’s End Club, Yurukill: The Calumniation Games et Dyschronia : Chronos Alternate. Entre du FMV, du jeu de plateforme et du shoot’them’up, l’équipe semble toucher à plusieurs genres tout en ayant tout de même un dénominateur commun : chacun d’entre eux dispose d’une composante narrative assez forte.

Shinsuke Umeda, le fondateur du studio, s’est ainsi prêté au jeu de l’interview de Famitsu et a déclaré que l’année prochaine devrait être bien remplie : « Nous devrions être en mesure d’annoncer deux nouveaux projets de jeux d’ici la fin de l’année. Nous prévoyons aussi de sortir la version Switch de Dyschronia : Chronos Alternate produite avec MyDearest cette année. »

Les ambitions sont donc claires et on peut s’attendre à deux annonces de nouveaux jeux courant 2023. Quant à Dyschronia : Chronos Alternate, la version Nintendo Switch avait déjà été évoquée mais n’est pas encore datée. Il s’agit d’un jeu en réalité virtuelle disponible depuis quelques mois sur Meta Quest 2 et qui sortira sur PlayStation VR2 au lancement du casque. Reste plus qu’à attendre la présentation de ces nouveaux projets.