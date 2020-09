Death Come True est repoussé sur PS4 à une date inconnue

Mauvaise nouvelle pour les joueurs qui attendaient la version PlayStation 4 de Death Come True : celle-ci vient d’être repoussée. Le nouveau jeu des créateurs de Danganronpa, qui devait débouler le 15 octobre sur cette plateforme, vient d’être décalé à une date inconnue.

La nouvelle date pour bientôt

10月15日に発売予定のDeath Come True(デスカムトゥルー)のPS4版ですが、一度SIE様のQAテストは通っておりましたが一部修正すべき事象が発生した為、発売日を延期させていただく事になりました。楽しみにしておられた皆様には、心よりお詫び申し上げます。発売日が決定され次第再度お知らせ致します。 — Death Come True Official (デスカムトゥルー公式) (@DeathComeTrue) September 23, 2020

C’est sur Twitter que l’éditeur Izanagi Games et le développeur Too Kyo Games ont annoncé le report de la mouture PS4. Ils évoquent un « problème qui nécessite une correction après avoir réussi le QA (de Sony Interactive Entertainment ». Les développeurs présentent également leurs excuses aux joueurs et expliquent qu’une nouvelle date de sortie sera prochainement communiquée.

On suppose que la nouvelle date ne devrait pas trop tarder. Mais en attendant, il faudra se montrer patient. Sachez que le titre est déjà disponible sur Steam, iOS, Android et Switch, donc si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez consulter notre test de Death Come True.