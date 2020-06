Death Come True est désormais disponible sur Switch et mobiles

Film interactif du créateur de la série des Danganronpa, l’éditeur IzanagiGames est heureux d’annoncer la sortie de Death Come True sur Nintendo Switch, iOS et Android. Disponible depuis hier, vous allez pouvoir plonger dans un New-York révolté et vous allez devoir faire la lumière sur une sombre histoire …

La mort, à tous les coins de rues

Dans ce thriller aux relents de science-fiction, vos choix seront importants et auront une incidence sur la suite de l’aventure. Accusé d’être un tueur en série après vous êtes réveillé, sans aucun souvenirs, vous allez devoir enquêter et prouver votre innocence. Death Come True met en scène des acteurs très connus comme Kanata Hongo (Kingdom, Attack on Titan) ou bien Chiaki Kuriyama (Kill Bill Vol.1, Battle Royale).

Disponible en version dématérialisée sur le Nintendo eShop à 17,99€, vous pourrez également le trouver sur le Google Play Store et l’App Store. Prévu pour sortir sur PC et PlayStation 4, il faudra malgré tout attendre encore un petit peu !

Pour rappel, Death Come True est disponible sur PC, iOS et Android.