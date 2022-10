Dead Space Remake vous fera frissonner demain avec un nouveau trailer de gameplay

EA Motive a fort à faire pour nous faire oublier The Callisto Protocol, sur lesquels tous les yeux sont tournés étant donné que le titre ressemble à s’y méprendre à ce d’un Dead Space 4 aurait pu être. Dead Space Remake doit coexister avec un rival de taille, et après la diffusion du dernier trailer du jeu de Striking Distance Studios, c’est au tour de cette nouvelle version des aventures d’Isaac Clarke de nous nous prouver sa valeur.

Trailer tomorrow. Tune in at 8am PT for the first official look at #DeadSpace gameplay.

🔴: https://t.co/n9sLvsOLJS pic.twitter.com/b9GEoOZfEf

— Dead Space (@deadspace) October 3, 2022