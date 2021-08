Dead Space : Le réalisateur d’Assassin’s Creed Valhalla est aux commandes du remake

On savait déjà depuis plusieurs semaines que Eric Baptizat, réalisateur d’Assassin’s Creed Valhalla, avait intégré l’équipe d’EA Motive, mais à l’époque, on ignorait encore sur quoi travaillait le studio. Depuis l’EA Play Live, on sait maintenant qu’un remake de Dead Space est bien en route, et c’est bien ce même réalisateur qui est en charge du projet.

Des vikings aux horreurs de l’espace

Il faut encore une fois aller chercher du côté de son profil LinkedIn pour trouver l’information, tout comme lorsqu’il a rejoint EA Motive. Sur sa page, on peut ainsi voir qu’il est désormais noté « game director de Dead Space ». Il a occupé ce même poste pour Assassin’s Creed Valhalla, après avoir oeuvré en temps que Lead Game Designer sur les épisodes Origins, Unity et Black Flag.

Pour rappel, le projet de remake de Dead Space est encore dans les premiers stades de son développement, et ne devrait pas arriver avant pas mal de temps, surtout quand on sait que le réalisateur est seulement là depuis le mois d’avril.