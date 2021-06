Le réalisateur d’Assassin’s Creed Valhalla est désormais chez EA Motive

Les rumeurs vont bon train en ce moment du côté de chez EA Motive, grâce à un potentiel retour de la série Dead Space qui serait opéré par le studio. Aujourd’hui, on apprend qu’il y a du mouvement en interne suite à l’arrivée de Eric Baptizat chez EA Motive, qui est connu pour avoir oeuvré sur plusieurs épisodes de la saga Assassin’s Creed.

EA Motive s’active

Cette information provient de Axios, qui a vu que le profil LinkedIn de l’intéressé indiquait qu’il avait quitté Ubisoft après avoir travaillé là-bas durant 16 ans. Il avait notamment oeuvré sur plusieurs épisodes d’Assassin’s Creed, en premier lieu sur Assassin’s Creed Black Flag où il était lead game designer. Il a ensuite travaillé sur Unity et Origins, avant d’être le game director de Valhalla.

Son profil indique qu’il a rejoint EA Motive depuis le mois d’avril, sur un projet encore non annoncé. On ne sait donc pas ce sur quoi le studio travaille, mais ce renfort de poids n’est pas anodin, et on imagine qu’un gros projet est dans les cartons.

On aura peut-être un début de réponse lors de l’EA Play dans un mois, et on imagine que beaucoup d’entre vous croiseront les doigts pour que la rumeur Dead Space se concrétise.