Dead Space : D’après John Carpenter, un film serait sur les rails

L’annonce de son remake a fait pas mal de bruit, et nombreux sont les joueurs à l’attendre de pied ferme. Dead Space revient d’entre les morts dans quelques jours seulement, sur consoles de nouvelle génération et PC. L’occasion de mettre une lumière nouvelle sur cette licence horrifique.

Et comme si l’arrivée imminente de Dead Space Remake, ainsi que la sortie il y a quelque semaines de The Callisto Protocol (imaginé par le papa du premier Dead Space) ne suffisaient pas, John Carpenter vient rajouter son grain de sel en annonçant à demi mot qu’un film serait en préparation.

Carpenter annonce un film sur lequel il ne travaille pas…

Vous le connaissez sans doute, mais peut-être sans remettre son nom : John Carpenter, c’est une légende du cinéma d’épouvante, qui a pondu notamment le cultissime Halloween, ou encore le très bon The Thing. Un créateur peut-être pas aussi prolifique que certains le voudraient, mais dont chaque sortie est tout de même attendue par une fidèle communauté de fans à travers le globe.

John Carpenter, donc, est un amoureux du jeu vidéo. Ce n’est pas nouveau, mais il faut dire que cela joue un rôle dans l’actu qui nous intéresse, puisque le cinéaste a déjà fait part de sa volonté d’adapter la licence Dead Space sur grand écran, et ce à plusieurs reprises. Malheureusement, il semblerait que l’histoire en ait décidé autrement, puisque dernièrement, Carpenter évoqua un film sur lequel il ne sera pas crédité.

C’est au cours d’une interview donnée au site Variety que John Carpenter évoque le sujet. Il annonce une nouvelle fois vouloir travailler sur un film Dead Space, mais précise que malheureusement, il pense que quelqu’un est déjà à l’œuvre sur le projet, et ajoute que personne ne l’a contacté pour le faire. Il termine en disant qu’il foncera, malgré tout, sur Dead Space Remake à la fin du mois !

Bien sûr, même si l’info provient de l’un des maîtres de l’horreur au cinéma, on attendra une vraie annonce avant d’être fixés. Car il arrive souvent que des projets soient lancés, mais s’arrêtent en phase de préproduction, avant même que le grand public en entende parler. On se consolera donc sur Dead Space Remake qui débarque le 27 janvier sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.