Ce Dead Space 4 auquel vous n’aurez jamais la chance de jouer

Je ne vous apprend rien en vous disant que la série Dead Space s’est arrêtée avec le troisième volet, ou plus précisément avec son DLC nommé Awakened. Un contenu additionnel qui menait Isaac et son compagnon Carver jusqu’à la planète Terre, visiblement infestée de nécromorphes. Pourtant, il fut un temps où un quatrième épisode fut envisagé sérieusement. Sûrement ne vit-il jamais le jour pour la simple et bonne raison que Dead Space 3 fut reçu assez froidement.

Aujourd’hui, après la sortie d’un remake plutôt bien accueilli (notamment dans nos colonnes), revenons le temps d’un court article sur ce Dead Space 4 que l’on aurait pu avoir. Un jeu bien différent de ses prédécesseurs, sur le papier, autour duquel l’équipe de développement avait de riches idées. Moins linéaire, se parant d’une dimension survie, changeant potentiellement son protagoniste… on vous dit tout !

Dead Space 4, ou le retour au Survival Horror ?

Pour commencer, il faut se mettre dans le contexte. À la fin de Dead Space 3, Isaac et Carver viennent à bout d’une engeance prenant la forme d’une lune, et prétendument à l’origine du monolithe originel, ainsi que des nécromorphes, par extension. Puis, dans le DLC nommé Awakened, les deux compères remettent en état un vaisseau et rentrent sur Terre… où ils tombent nez à nez avec ladite lune, semblant encore plus menaçante. On comprend alors que l’humanité est au bord de l’extinction.

Dead Space 4 aurait dû être une suite directe, reprenant pratiquement là où Awakened s’arrêtait. Autrement dit, il nous aurait mis face à la destruction de l’humanité, alors que les derniers hommes luttent pour leur survie, en cherchant parmi les décombres pour trouver de rares ressources utilisables. Dans ce contexte, le joueur aurait eu pour mission de fouiller différentes épaves de vaisseaux, afin de collecter du carburant, lui permettant de poursuivre sa route. Mais aussi de récupérer des ressources diverses et de chercher des survivants.

Il a été envisagé de remplacer Isaac Clarke par Ellie Langford, la jeune femme que l’on découvrait dans Dead Space 2 et qui était au cœur du scénario du troisième volet. Mais rien n’indique que ce personnage aurait été le dernier choix des développeurs. Niveau concept, cependant, on sait à peu près où l’équipe en charge voulait en venir, avec une progression non linéaire, permettant au joueur de choisir les épaves qu’il visite au fur et à mesure. Dans le but, à terme, de mettre la main sur une technologie permettant de voyager plus vite et plus loin dans le cosmos, et de rejoindre une mystérieuse station spatiale.

Bien sûr, les nécromorphes étaient encore de la partie. Les développeurs avaient d’ailleurs en tête de leur offrir de nouvelles formes. Notamment une qui aurait été adaptée à l’absence de gravité, et aurait donc représenté un gros danger lors des phases en Zéro-G. La progression étant non linéaire, certains vaisseaux auraient logiquement été plus hostiles que d’autres. Les développeurs avaient aussi prévu que chacun d’eux serait unique, avec leur architecture propre. Un bon moyen de permettre une rejouabilité certaine.

Enfin, au niveau du gameplay, Dead Space 4 n’aurait pas profondément changé la recette, en conservant à priori une dimension shoot, et par la même le démembrement. Bien que rien n’ait été révélé à ce sujet, on imagine que le titre serait donc resté un jeu de tir en vue à la troisième personne. Quant au système de craft, apparu dans Dead Space 3, il était prévu qu’il soit à nouveau présent, mais change pour s’améliorer. Visceral Games semble avoir mal digéré le fait que Electronic Arts ait demandé à modifier cette feature.

Un épisode qui ne verra jamais le jour

Toutes ces idées n’étaient que préliminaires, et n’ont jamais mené à la moindre phase de développement. Aucune image n’est sortie du studio Visceral Games, et aucun élément scénaristique non plus, d’ailleurs. Les raisons sont multiples, mais on peut commencer par citer la plus évidente : l’entreprise américaine ne souhaitait pas se faire piquer ses idées par Electronic Arts, qui avait déjà saccagé le développement de Dead Space 3. Il aurait été dommage que ce travail de réflexion, rendu public bien plus tard, serve au développement d’un opus ne profitant pas à Visceral.

D’ailleurs, le studio ferma ses portes en 2016, enterrant les espoirs de revoir Dead Space un jour. Jusqu’à ce que Electronic Arts annonce, l’an dernier, l’arrivée d’un remake du premier volet. Alors peut-on recommencer à croire qu’il y a un avenir pour la série ? Eh bien malgré la qualité indéniable de Dead Space Remake, il faut rester lucide : s’il ne fait pas assez de chiffre, il ne relancera pas la machine. Or, on connaît bien Electronic Arts pour son manque de prise de risque, et sa propension à fermer des studios ou annuler des projets s’ils ne risquent pas de rapporter assez.

On peut aussi citer The Callisto Protocol dans cette équation. Le nouveau jeu de Glen Schofield, papa de Dead Space, était pensé comme le premier opus d’une série ambitieuse. Malheureusement, il ne se serait pas vendu autant que prévu, forçant certainement Striking Distance, le développeur, à revoir ses plans. Faut-il s’attendre à un destin similaire pour Dead Space Remake ? Malheureusement, difficile de prévoir le succès du jeu. Ou de deviner ce que décidera EA en fonction des chiffres cumulés. Seul l’avenir nous dira de quoi il retournera.

Cependant, on peut au moins être sûrs d’une chose : le Dead Space 4 que nous vous avons décrit ne verra jamais le jour. On peut d’ailleurs présumer que, si nouvel opus il y avait, alors EA ferait sûrement le choix de s’écarter des protagonistes connus de la licence. Parce que, mine de rien, le premier volet date tout de même de 2008, et le troisième de 2013. Il est temps d’oublier Isaac Clarke, d’autant que de nombreuses histoires peuvent être racontées dans cet univers horrifique au potentiel extraordinaire.