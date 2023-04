Dead Island 2 : Déjà 1 million d’exemplaires vendus pour le jeu

Ces longues années d’attente entre l’annonce et la sortie de Dead Island 2 n’auront pas totalement diminué l’envie du public de retrouver la licence. Avec la publication des premiers tests, qui font état d’un jeu d’action sympathique mais loin d’être révolutionnaire, et sans parler de cette période très chargée côté sorties, Deep Silver et Dambuster Studios pouvaient craindre que le retour de la série soit un rendez-vous manqué, mais les trois premiers jours de commercialisation laissent pourtant augurer du meilleur.