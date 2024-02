Dead Island 2 arrive bientôt sur Steam, Dead Island Riptide est quant à lui offert

L’attente autour de Dead Island 2 était peut-être un peu trop longue pour le résultat final (quand bien même le titre reste sympathique), et elle n’est pas tout à fait terminée pour celles et ceux qui veulent posséder le jeu sur Steam. Le titre est sorti l’année dernière sur PC en exclusivité sur l’Epic Games Store, mais la plateforme de Valve va bientôt accueillir cet épisode dans son catalogue. Et pour fêter cela, l’un des jeux de la saga est offert à tous les utilisateurs Steam.