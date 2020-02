Dead by Daylight se fera une place sur mobile cet été

Après s’être fait une place sur Nintendo Switch il y a maintenant quelques mois, le slasher Dead by Daylight compte bien conquérir un maximum de joueurs en débarquant sur iOS et Android dès cet été !

Avec quelques bonus à la clef

Le slasher de Behaviour Interactive ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Avec un succès qui n’est plus à démontrer avec pas moins de 15 millions de joueurs sur PC et consoles à travers le monde, il ne manquait qu’à Dead by Daylight les joueurs mobiles. Mathieu Côté, Game Director s’est d’ailleurs exprimé sur ce portage :

Nos fans ont été ravis du lancement sur mobile du titre depuis que nous l’avons annoncé et nous sommes heureux de leur dire que les personnes qui téléchargeront le jeu en avant-première seront récompensés pour leur aide et leur dévotion.

En effet, la sortie du titre sur iOS et Android n’est prévue que pour cet été, sans aucune date précise, mais vous pouvez d’ores et déjà vous pré-enregistrer afin de remporter différents bonus. En fonction du nombre de pré-enregistrement, vous pourrez obtenir de nombreux cosmétiques uniques, que nous vous partageons en bas de l’article.

Pour les utilisateurs Android, vous devrez vous rendre sur le Google Store pour effectuer ce pré-enregistrement, et pour les utilisateurs iOS il faudra passer directement par le site officiel du jeu.

Pour rappel, Dead by Daylight est disponible sur PC, PS4, Xbox One et prochainement sur iOS et Android.