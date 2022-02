Daymare 1994 Sandcastle : Une première annonce et une démo pour le prologue de Daymare 1998

Développé par Invader Studio, la désormais licence Daymare est une série de jeux vidéos de survival-horror qui s’inspire des anciens Resident Evil pour proposer au joueur des décors et une ambiance horrifique tirés des films et jeux vidéo des années 90. Après un premier épisode sorti en 2019, le jeu a gagné les faveurs de sa communauté en offrant une expérience plutôt bonne surtout si l’on se réfère à la taille modeste de l’équipe derrière le titre.

De quoi parle Daymare 1994 : Sandcastle ?

Si l’on se réfère au titre de cette nouvelle entrée, on devine bien évidemment qu’on a affaire à un prologue du premier épisode. Ainsi, on aura le plaisir de découvrir le passé de certains personnages apparus dans Daymare 1998 en contrôlant l’agent spécial Dalila Reyes. Bien évidemment, dans la continuité du premier épisode, cette nouvelle entrée proposera son lot d’énigmes, d’armes et d’ennemis comme les Decoys : une nouvelle créature cauchemardesque.

Au service de la branche H.A.D.E.S du gouvernement, le joueur va s’infiltrer dans le centre de recherche militaire le plus secret des États-Unis. Dans ses communiqués sur cette suite, on dénote la prise en compte du retour des joueurs par le studio. Ainsi, l’équipe de Invader Studios nous notifie de la refonte de l’interface, de l’amélioration graphique du titre via l’utilisation de l’Unreal Engine 4, ainsi que de la présence d’animations plus travaillées.

Enfin, dans la lignée des bonnes nouvelles, Daymare : 1994 Sandcastle proposera une démo gratuite le 21 février lors du Steam Next Fest afin que les joueurs puissent témoigner de ces améliorations et se faire une idée sur le jeu.