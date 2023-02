Daymare: 1994 Sandcastle arrivera en mai 2023 sur PC et consoles

Dévoilé pour la première fois en février dernier, Daymare: 1994 Sandcastle prend son temps mais n’oublie pas de communiquer régulièrement. L’été dernier, on avait notamment pu découvrir une bande-annonce de gameplay, qui n’hésitait pas à mettre en avant ses inspirations à de grands noms de l’horreur, Resident Evil en tête. Cette semaine, le studio nous partage une bonne nouvelle : le développement va de bon train, et la sortie approche à grands pas. Une fenêtre de sortie a été confirmée.

Trois petits mois à attendre

Pas de nouveau trailer mais une communication officielle de la part de l’éditeur Leonardo Interactive et de l’équipe de développement Invader Studios : Daymare: 1994 Sandcastle est maintenant prévu pour le mois de mai 2023. Pas de date précise, mais une période promise. Il sera lancé en simultanée sur PC et consoles, plus précisément Steam, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.

Dans ce jeu d’horreur, le joueur ou la joueuse incarnera Dalila Reyes, un agent spécial qui va devoir s’infiltrer au sein du centre de recherche militaire le plus secret des Amériques. Préquel de Daymare 1998 sorti en 2019, ce nouvel épisode va prendre en compte les retours de la communauté pour bonifier certains aspects, mais n’oublie pas de garder ses références. Si Resident Evil a été cité en début d’article, ce n’est pas pour rien, puisque l’on retrouve de nombreux éléments de la série de Capcom. Plus que trois petits mois donc pour découvrir ce nouveau survivor-horror.