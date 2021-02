Le prochain film Resident Evil sortira le 3 septembre 2021 aux Etats-Unis

Resident Evil est au centre de toutes les attentions récemment, notamment grâce à Resident Evil Village et à sa nouvelle mascotte, Lady Dimitrescu. Il ne faut pas non plus oublier qu’un film verra bientôt le jour, et celui-ci vient d’ailleurs de confirmer sa date de sortie après avoir bouclé son tournage.

Le reboot cinématographique prend date

Sony's UNTITLED RESIDENT EVIL–the origin story of the Resident Evil world–infiltrates theaters Sept 3, 2021. Johannes Roberts (47 METERS DOWN) writes and directs. — Exhibitor Relations Co. (@ERCboxoffice) February 4, 2021

On apprend aujourd’hui que le film réalisé par Johannes Roberts sortira finalement le 3 septembre prochain aux Etats-Unis, et non le 9 septembre comme la rumeur l’indiquait.

Cette date est bien entendu sujette à des changements selon l’évolution de la pandémie dans le monde, qui oblige de nombreux studios à repousser leurs films afin d’attendre que les salles de cinéma puissent rouvrir partout dans le monde.

Pour rappel, ce long-métrage adaptera librement l’histoire de Resident Evil et de Resident Evil 2, avec une volonté de respecter les jeux, contrairement aux derniers films.