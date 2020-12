Le prochain film Resident Evil pourrait sortir dès septembre 2021

Tandis que le monde s’apprête à voir en salles (pour les pays qui le peuvent) le film Monster Hunter, les fans de Resident Evil attendent le reboot de la saga au cinéma avec impatience, étant donné que ce long-métrage devrait adapter plus fidèlement les jeux. On connaissait déjà le casting du film, mais on sait maintenant à quelle date il devrait arriver.

Un premier leak pour le film

Durant quelques heures, le site allemand du studio Constantin Film, qui produit cette nouvelle adaptation, a laissé échapper des informations sur la date de sortie éventuelle du prochain film Resident Evil. On a ainsi pu y lire que le long-métrage était prévu pour une sortie le 9 septembre 2021. Une information aujourd’hui effacée du site, mais rapportée par Game Informer.

Bien entendu, il est difficile de prendre pour acquis une date de sortie de film dans le contexte actuel, étant donné que la majeure partie de l’industrie cinématographique a tendance à repousser tous ses plus gros films en attendant que les cinémas puissent ouvrir à nouveau leurs portes partout dans le monde.

Mais au moins, on sait à peu près que le film devrait être prêt pour cette période, ce qui laisse espérer que nous pourrions voir des images du film d’ici début 2021.