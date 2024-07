Enfin une date de sortie française pour Ys X: Nordics, qui sera disponible sur PC, PS4, PS5 et Switch

C’est une grosse semaine pour toutes celles et ceux qui attendent le retour d’Adol. On a d’abord eu droit à l’annonce de l’arrivée chez nous du remaster Ys Memoire: The Oath in Felghana, désormais programmée pour le début d’année 2025. En voyant ce dernier être annoncé alors que NIS America et Falcom entretenait toujours le flou sur la sortie de Ys X: Nordics en Occident, on commençait à craindre que ce dixième épisode ne sorte pas cet automne comme c’était prévu. Heureusement, le jeu n’aura pas de retard et on le découvre via une nouvelle vidéo.