Le remaster Ys Memoire: The Oath in Felghana arrivera chez nous début 2025

Une version physique confirmée

En l’absence d’un Ys X: Nordics qui prend lui aussi tout son temps pour arriver sur notre contient, on pourra se consoler avec la sortie de l’épisode Ys Memoire: The Oath in Felghana.

Ce remaster propre de revivre l’un des épisodes cultes tout en profitant des améliorations modernes comme un mode Turbo et de nouvelles illustrations pour les personnages, sans parler d’un doublage pour Adol. Comme on le découvre dans ce trailer, Ys Memoire: The Oath in Felghana sera disponible en Europe dès le début de l’année 2025 sur PS4, PS5 et Switch.

Cet épisode aura également droit à une édition physique sur PS5 et Nintendo Switch – du moins sur le continent américain – qui contiendra les éléments suivants pour une soixantaine de dollars :

Le jeu

4 cartes postales

Un chiffon en microfibres

Une compilation de la bande-son sur disque

Un porte-clé acrylique

Un diorama

On attend maintenant la date précise pour savoir si l’on y jouera avant ou après la sortie du dixième épisode chez nous.