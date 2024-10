La démo de l’action-RPG Ys X: Nordics est disponible sur PC, PlayStation et Switch

Avec tous les JRPG qui sortent en ce moment, difficile de savoir où donner de la tête lorsque l’on est fan du genre. Heureusement, la mode des démos est de retour et la plupart des éditeurs nous permettent de tester leurs jeux avant de considérer l’acte de passer à la caisse. C’était le cas avec Romancing Saga 2: Revenge of the Seven et Metaphor ReFantazio, et Ys X: Nordics prend maintenant le relais.