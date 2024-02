« Ys et Oh »

Le dernier opus de la franchir de Falcom est enfin annoncé chez nous. NIS America annonce qu’ Ys X: Nordics sortira l’automne prochain en France sur PS4, PS5, Switch et PC (via Steam, Epic Games Store et GOG). L’éditeur précise que la la version PC inclura des options linguistiques pour le texte et l’audio japonais. Rassurez-vous, les textes seront bien en français sur tous les supports.

Etant donné que les épisodes ne se suivent pas chronologiquement, on rappelle que ce Ys X se déroule après les évènements de Ys I et II et juste avant Ys IV. Suite à une confrontation intense en mer, Adol Christin et Karja Balta, une pirate déterminée, découvrent qu’ils sont unis par le destin et une force mystérieuse nommée Mana. Tandis qu’ils essaient de comprendre et de rompre ce lien surnaturel, ils se retrouvent au cœur d’une lutte entre les Normans, des guerriers marins, et les Griegers, des êtres mystérieux dotés d’immortalité. Afin de protéger les habitants du golfe d’Obelia, Adol et Karja doivent explorer la nature de leur connexion inattendue et exploiter le pouvoir qu’elle leur octroie.

Cette liaison entre les deux protagonistes va également se retranscrire dans le gameplay avec un système d’action croisée où l’on pourra prendre le contrôle d’Adol et Karja ou bien les diriger en duo. Une jauge de vengeance permettra notamment de déclencher des attaques combinées dévastatrices. Le Mana va aussi permettre à nos héros d’être bien plus agiles dans leurs déplacements à l’instar de Ys IX dans la ville prison.

L’Action RPG a été plutôt bien reçu lors de sa sortie au Japon. Nous l’attendons donc ici de pied ferme.